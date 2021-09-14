В Воронеже дошло до суда дело мужчины, забившего собутыльника на Новый год до смерти чайником и кружкой

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 35-летнего уроженца Саратова. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, в ночь на 1 января 2021 года саратовец в помещении контрольно-пропускного пункта на территории промышленной зоны на улице Азовской Левобережного района выпивал в компании со своим знакомым и 63-летним местным жителем. Он поссорился с пожилым мужчиной. И стал жестоко избивать. Не только руками и ногами, но еще и чайником, и керамической кружкой. Удары сыпались по голове, рукам, ногам, да и вообще по всему телу.

Увидев, что 63-летний мужчина не дышит, нападавший вызвал скорую. Однако спасти пожилого человека не удалось. Судебно-медицинская экспертиза определила, что причиной смерти стала закрытая травма груди с повреждением легкого.

На первом этапе расследования уроженец Саратова признал свою вину, но потом от дачи показаний отказался. Его арестовали.

- Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. В частности, ее подтверждают показания свидетелей, заключения проведенных экспертиз, – сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.