В Воронеже двое незнакомцев ударами по голове отправили юношу в больницу

Двум жителям Бобровского района за то, что они распустили кулаки (да и ноги тоже), грозит уголовное дело и срок. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В ночь с 12 на 13 сентября на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Димитрова к сотрудникам вневедомственной охраны подошел юноша с разбитой головой. Он рассказал, что пять минут назад двое неизвестных избили его и убежали.

Росгвардейцы узнали у молодого человека приметы нападавших и вскоре задержали их. Ими оказались жители Бобровского района. Оказалось, что, отмечая День города, мужчины выпивали спиртное. В результате внезапно возникшего конфликта бобровчане жестоко избили 21-летнего собутыльника кулаками и ногами. Юноше досталось и по голове, и по другим частям тела.

Молодого человека отвезли в больницу, напавших на него мужчин передали полиции. По результатам медицинской экспертизы примут решение о возбуждении уголовного дела. «Тяжесть» статьи будет зависеть о том, насколько серьезны травмы юноши.