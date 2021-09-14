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Общество14 сентября 2021 18:12

В Воронеже гаишники собрали с водителей 132 тысячи рублей за неоплаченные штрафы

Они вместе с налоговиками и судебными приставами проверили более сотни автомобилей
Юрий КОЗЛОВ
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Рейд трех силовых ведомств помог пополнить казну на солидную сумму.

Рейд трех силовых ведомств помог пополнить казну на солидную сумму.

Фото: из архива «КП»

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции вместе с налоговиками и судебными приставами провели рейд по штрафникам. Останавливали машины и «пробивали» их по базам данных.

Всего проверили более 100 автомобилей. У 11 водителей обнаружили штрафы на сумму более 200 тысяч рублей. На месте должники оплатили 132 тысячи. Арестовывать автомобили в итоге не потребовалось. Во время рейда также остановили одну машину с аннулированной регистрацией. У водителя отобрали государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В полиции напоминают: должникам по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ грозит штраф в двойном размере от имеющейся задолженности, либо административный арест сроком до 15 суток, или обязательные работы.

Информацию об имеющихся штрафах, назначенных за нарушения правил дорожного движения, можно получить, обратившись лично в подразделение ГИБДД по месту жительства. Либо дистанционно, воспользовавшись Единым порталом gosuslugi.ru, либо услугами онлайн-сервиса «Проверка неоплаченных штрафов» на официальном сайте ГИБДД МВД России.