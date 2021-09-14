Игрок воронежского «Факела» вошел в сборную 10 тура ФНЛ

Максим Максимов классно сыграл в главном матче десятого тура ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 10-го тура ФНЛ попал нападающий «Факела» Максим Максимов. Он открыл счет в матче против лидера – московского «Торпедо», и начал вторую голевую атаку, в подкате достав уходящий мяч. Так счет стал 2:0 в пользу «Факела». Однако двумя своими голами ответил форвард «Торпедо» Мухаммад Султонов. Он принес легендарному столичному клубу ничью и тоже попал в сборную тура. Как и его партнер по команде Владислав Адаев, вышедший на замену и отдавший две голевые передачи.

Также эксперты отметили игру нападающего «Оренбурга» Аршака Коряна. Он сыграл ключевую роль в разгроме «КамАЗа» из Набережных Челнов на его поле – 4:0. Корян сделал дубль, отдал голевой пас. И еще один гол был забит после заработанного им углового.

Полузащитник Артур Арустамян попал в сборную примерно за те же заслуги. Он обеспечил разгром хозяев поля – краснодарской «Кубани». На его счету в гостевом матче дубль и голевая передача.

Место в воротах сборной десятого тура занял голкипер «Акрона» из Тольятти Сергей Волков. Несмотря на ошибку в эпизоде с пропущенным голом, на его счету минимум четыре «спасения». И его заслуга в победе на выезде над волгоградским «Ротором» (2:1) очень велика.

Также в сборную 10 тура попали:

защитники Вячеслав Литвинов («Краснодар-2»), Сослан Качмазов («Алания» (Владикавказ), Феррейра («Енисей» (Красноярск);

полузащитник Тимур Аюпов («Оренбург»),

нападающий Гоча Гогричиани («Текстильщик» (Иваново).

Главным тренером символической сборной эксперты «назначили» наставника «Оренбурга» Марцела Личку.