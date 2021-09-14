От профориентации до стипендии в 31 тысячу

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Воронеж – город студенческий, молодежный. Поэтому от того, какое внимание уделят участники кампании по выборам депутатов Госдумы работе с этой категорией избирателей, будет во многом зависеть результат каждой из них. Так что же предлагают партии, претендующие на попадание в парламент, молодежи – в том числе и воронежской?

Лидер списка «Единой России» в Воронежской области Алексей Гордеев знаком с молодежью не понаслышке. В бытность губернатором Воронежской области он организовал работу молодежных парламента и правительства, открывших ребятам дорогу в органы власти, инициировал проведение многочисленных профильных форумов, поддерживал возрождение студотрядовского движения.

В своей программе на следующую пятилетку «Единая Россия» также уделяет много внимания молодежной тематике. В частности, партия планирует расширить возможности получения первых профессиональных навыков молодых людей за счет волонтерской работы в некоммерческих организациях, обеспечить функционирование собственных волонтерских центров в каждом муниципалитете. Также «Единая Россия» хочет обеспечить вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержать ее научную, творческую и предпринимательскую активность, расширить сеть центров профориентации с участием молодых специалистов-волонтеров, запустить программы поддержки молодежных инициатив на муниципальном уровне, создать сетевую службу психологической поддержки молодежи с привлечением психологов-волонтеров.

На молодежь также направлены отдельные аспекты программы «Единой России», касающиеся приобретения жилья, получения выплат на рождение детей, трудоустройства в сельской местности, и т. д.

О молодежи говорят в своих программах и представители парламентской оппозиции. Например, КПРФ обещает сделать бесплатным высшее образование и возродить профтехобразование, обходя стороной вопрос, как это сделать в условиях отсутствия спроса на него со стороны выпускников 9-х классов школ. Партия планирует гарантировать выпускнику первое рабочее место

О гарантиях трудоустройства для выпускников и бесплатном вузовском образовании говорится и в программе ЛДПР. При этом либерал-демократы подчеркивают, что государство будет оплачивать только обучение по востребованным профессиям – эти два пункта уже противоречат друг другу. Зато на первый курс в институты и университеты «соколы Жириновского» планируют зачислять всех без экзаменов.

«Справедливая Россия – За Правду» (СРЗП) обещает молодежи беспрепятственный доступ к жилищному фонду социального использования (которого сегодня в стране нет – прим. ред.). Стипендии студентам партия Сергея Миронова обещает на уровне прожиточного минимума, который «эсеры» обещают поднять аж до 31 тыс. руб.

В целом, изучив программы партий в части взаимодействия с молодежью, становится понятным, кто из участников предвыборной гонки всерьез прописывал документы, а кто набрасывал популистские тезисы в надежде, что молодой избиратель не станет особо задумываться над реалистичностью исполнения этих предложений. Насколько же в реальности умна и способна к принятию взвешенных решений воронежская молодежь, станет понятно 17-19 сентября, когда ее представители придут для голосования на избирательные участки.

Иван Надвоицкий