В Воронеже мужа, гостившего у жены, до смерти избил ее новый ухажер

Место убийства. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем 12 сентября 46-летний мужчина пришел в общежитие на Бульваре Пионеров Советского района в гости к жене. Так тоже бывает – они «разбежались», но не развелись. Посидели, выпили. Тут к ней заявился еще один гость – ее нынешний 50-летний ухажер, уже пьяный. Ему «бывший» его женщины сразу не понравился.

Слово за слово – разгорелась ссора. Старший ее участник жестоко избил младшего. Удары сыпались по голове да и по другим частям тела. В итоге 46-летний мужчина умер. Экспертиза показала, что причиной смерти стала внутричерепная травма.

- Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы). Подозреваемый в преступлении мужчина при взаимодействии с полицейскими был задержан. Он признал свою вину на допросе. А потом подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району г. Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.