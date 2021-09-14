Из-за коронавируса в Воронеже увеличилось количество судов по товарным знакам

Во время пандемии коронавируса в Воронеже выросло количество судов по товарным знакам. Об этом изданию De Facto сообщил руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры» Станислав Рывкин. По словам эксперта, бизнесмены стали понимать, что товарный знак - мощнейшее конкурентное оружие, которое значительно увеличивает цену товара. В то же время, кризис заставил руководителей компаний искать дополнительные ресурсы. Что вылилось в иски, где сходство было «притянуто за уши». Предприниматели просто пытались таким образом заработать.

Адвокат отметил, что активизировались и фирмы, которые представляют интересы иностранных правообладателей. Так, претензии подали в отношении двух воронежских компаний из-за торта со спорным изображением и контента сайта. С них пытались взыскать по 20 тысяч евро.