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Общество14 сентября 2021 16:21

Из-за коронавируса в Воронеже увеличилось количество судов по товарным знакам

Бизнесмены стали лучше понимать, что это - мощное конкурентное оружие
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Во время пандемии коронавируса в Воронеже выросло количество судов по товарным знакам. Об этом изданию De Facto сообщил руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры» Станислав Рывкин. По словам эксперта, бизнесмены стали понимать, что товарный знак - мощнейшее конкурентное оружие, которое значительно увеличивает цену товара. В то же время, кризис заставил руководителей компаний искать дополнительные ресурсы. Что вылилось в иски, где сходство было «притянуто за уши». Предприниматели просто пытались таким образом заработать.

Адвокат отметил, что активизировались и фирмы, которые представляют интересы иностранных правообладателей. Так, претензии подали в отношении двух воронежских компаний из-за торта со спорным изображением и контента сайта. С них пытались взыскать по 20 тысяч евро.