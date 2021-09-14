Воронежцу грозит два года заключения за пьяное вождение

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В сентябре на улице Космической воронежские полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2121 под управлением 44-летнего местного жителя. Водитель за рулем был явно пьян: его язык заплетался, а в салоне машины витал запах перегара.

- В присутствии понятых сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем, после чего предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он ответил согласием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Алкотестер показал наличие спирта в крови водителя - 0,866 мг/л. Сам мужчина не скрывал, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Проверив нарушителя по базе, полицейские установили, что он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. В сентябре 2018 года мировой суд Левобережного района лишал его прав на год и шесть месяцев, однако нарушитель не сдал водительское удостоверение в ГИБДД в установленный срок.

За повторное нарушение воронежцу грозит уже уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. С фигуранта взяли обязательство о явке.