За неразмещение информации об отключении воды наказали руководителей шести воронежских УК

Государственная жилищная инспекция Воронежской области составила и направила мировым судьям 23 протокола по фактам неразмещения в ГИС ЖКХ информации о предстоящих отключениях горячей воды. Рассмотрев их, суд привлек к ответственности руководителей шести УК. За аналогичные нарушения наказали и более 25 должностных лиц.

По данным ГЖИ, основную массу нарушений составляет именно неразмещение (полное отсутствие) информации о плановых отключениях кипятка.

- В настоящее время структура нарушений изменилась, в подавляющем большинстве нарушения связаны с несоблюдением сроков размещения информации, а не с ее отсутствием в ГИС ЖКХ, - уточнили в ведомстве.