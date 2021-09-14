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Общество14 сентября 2021 14:32

За неразмещение информации об отключении воды наказали руководителей шести воронежских УК

Это одно из самых распространенных нарушений со стороны коммунальщиков
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Государственная жилищная инспекция Воронежской области составила и направила мировым судьям 23 протокола по фактам неразмещения в ГИС ЖКХ информации о предстоящих отключениях горячей воды. Рассмотрев их, суд привлек к ответственности руководителей шести УК. За аналогичные нарушения наказали и более 25 должностных лиц.

По данным ГЖИ, основную массу нарушений составляет именно неразмещение (полное отсутствие) информации о плановых отключениях кипятка.

- В настоящее время структура нарушений изменилась, в подавляющем большинстве нарушения связаны с несоблюдением сроков размещения информации, а не с ее отсутствием в ГИС ЖКХ, - уточнили в ведомстве.