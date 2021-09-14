В Воронеже прокуратура взяла на контроль расследование дела о вандализме на Аллее Славы

Одна из мемориальных досок, после того, как над ней "поработали" вандалы. Фото: страница сообщества "Воронеж ВК STOG" соцсети "Вконтакте". Фото: другой источник.

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование уголовного дела по поводу повреждения мемориальных табличек погибшим воинам-десантникам на Аллее Славы Коминтерновского кладбища. Они установлены у елей, посаженных в память о героях.

Неизвестные (надеемся, что пока) мерзавцы будут отвечать по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Максимальное наказание, грозящее им, - штраф до 40 тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, 11 сентября одну мемориальную доску вандалы повредили, а другую повалили. Увы, это уже не первый подобный случай в парке Победы. С другой стороны, горожан, которым дорога память о героях, к счастью, намного больше. Именно активисты из их числа обнаружили этот факт вандализма и вызвали полицию.