Воронежцев 15 сентября ждет резкое похолодание

Погода к концу недели будет больше похожей на осеннюю. Фото: Евгения ГУСЕВА

По-летнему теплая погода уже со среды, 15 сентября, начнет уходить из Воронежа. Об этом сообщили синоптики. В то же время они уточнили, что до субботы, 18 сентября, столбик термометра не упадет ниже 15 градусов. Напомним, ранее были предположения о похолодании до +13 и даже до +10.

- Погода перестраивается на осень, но не резко, дает привыкнуть горожанам к тому, что пора снова надевать куртки, пока еще легкие. Связано похолодание с приходом циклона, который принесет северо-западный, а потом и северный ветер. А он, как известно, захватывает собой арктические воздушные массы. Впрочем, на этот раз, повторяем, резкого перехода к холоду не будет, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на среду, 15 сентября, луна порой будет появляться из-за облаков, температура будет держаться в районе +9 градусов. Днем потеплеет до +18. Солнце иногда будет пробиваться сквозь тучи.

В четверг, 16 сентября, вместо западного ветра подует северо-западный. Снова облака то будут скрывать луну, то ночное светило выйдет из-за них. Днем столбик термометра поднимется до +16. И снова то солнце, то тучи.

В ночь на пятницу, 17 сентября, погода будет такой же, как и сутки назад, - +5 при переменной облачности. То же можно сказать и дне. Опять +16, и солнце периодически будет проглядывать сквозь облака. Но подует северный ветер.

В субботу, 18 сентября, ночью ветер вновь поменяется. На этот раз на восточный. Немного потеплеет по сравнению с сутками ранее – до +6 градусов. Луна снова иногда будет показываться сквозь тучи. Днем будет облачно, вероятен небольшой дождь. Температура будет держаться в районе +15 градусов.