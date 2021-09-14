Четыре воронежские семьи получили медали «За любовь и верность»

Фото предоставлено управой Ленинского района

Глава Ленинского района Сергей Ситников вручил общественные награды – медали «За любовь и верность» - семейным парам, отличившимся крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитавшим детей достойными членами общества и зарегистрировавшим брак не менее 25-ти лет назад.

Обладателями медалей стали супруги Семенякины Юрий Семенович и Анна Михайловна, отметившие 51 год совместной жизни, встретившие золотую свадьбу семья Бобровых - Михаил Степанович и Людмила Сергеевна и Павел Петрович, а также Ольга Александровна Мальцевы. Награду получила и семья председателя Совета ветеранов Ленинского района Правдухина Евгения Константиновича и его супруги Лауры Игоревны, которые поженились 38 лет назад.

Сергей Ситников пожелал награжденным мира, счастья и семейного долголетия:

- Ввиду сложной эпидемиологической обстановки, нам пока не удается собирать большие аудитории, широко отмечать всеми любимые праздники, но от этого они не становятся менее торжественными. Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности - это настоящая защита и опора для человека.