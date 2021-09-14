На воронежской трассе «Гранта» подрезала «ВАЗ»: оба водителя в больнице

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В понедельник около 15.10 на трассе «Калач-Манино» 57-летний житель Белгородской области на «Ладе Гранта», совершая левый поворот, не пропустил следующий во встречном направлении ВАЗ-21065, за рулем которого находился 30-летний воронежец. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение машин. Оба водителя получили ранения и попали в больницу.

По факту аварии полицейские начали проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.