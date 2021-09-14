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Происшествия14 сентября 2021 9:58

На воронежской трассе «Гранта» подрезала «ВАЗ»: оба водителя в больнице

Авария произошла в Калачеевском районе
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

В понедельник около 15.10 на трассе «Калач-Манино» 57-летний житель Белгородской области на «Ладе Гранта», совершая левый поворот, не пропустил следующий во встречном направлении ВАЗ-21065, за рулем которого находился 30-летний воронежец. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение машин. Оба водителя получили ранения и попали в больницу.

По факту аварии полицейские начали проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.