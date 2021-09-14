Воронежцев приглашают на День леса в заповедник

Гостям расскажут о жизни леса Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В субботу, 18 сентября, Воронежский заповедник организует на Центральной усадьбе праздник «День леса». В программе, которая рассчитана на 4 часа, – знакомство с лесом и его обитателями. Гости также узнают, как не потеряться в лесу, и как тушат лесные пожары.

На Центральной площади будут работать ростовые куклы и фотозоны. На площадках разместятся представители приглашенных организаций: Центр экологической политики, Центр охраны природы «Наша природа», ТИЦ Воронеж, поисковый отряд «ЛизаАлерт» и другое. Гости смогут принять участие в мастер-классах. На площадке у Музея пожаров представят выставку пожарной техники. А саму экспозицию в этот день гости смогут посетить бесплатно.

На экотропе «Заповедная сказка» состоится платная экскурсия начальника лесного отдела Гончаровой Н.Л. Начало экскурсии в 12:30 и 14:30 от крыльца здания Музея природы. Путешествие на бобромобиле по экотропе «Черепахинская» также будет платным.

Начало праздника в 12.00.