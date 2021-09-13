В Воронежской области объявят мораторий на строительство в зонах паводков

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В Воронежской области расположено 327 населенных пунктов, подверженных затоплению, об этом сообщила руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Чиновница отметила, что в настоящее время границы зон затопления, подтопления определяют на территории 20-ти населенных пунктов. Уже направлены в ЕГРН сведения о зонах с особым режимом использования в 236 населенных пунктах. Наталья Ветер отметила, что ускорить работу по подготовке документов необходимо администрациям 17 муниципалитетов.

- На землях муниципального или областного уровня собственности, если они попадают в зону подтопления, нужно установить мораторий на выдачу разрешений на строительство - под личную ответственность руководителей муниципальных образований. Мы такое решение должны принять, чтобы не плодить количество людей, которые потенциально могут оказаться в зоне чрезвычайной ситуации, - поручил губернатор Александр Гусев.

Жителям, которые уже успели построиться в таких зонах, необходимо задуматься о страховании своего имущества.