В Воронеже наградили автоинспекторов, которые вовремя остановили загоревшийся автобус

фото правительства Воронежской области

13 сентября в Воронеже наградили за профессионализм инспекторов ДПС, которые первыми пришли на помощь водителю и пассажирам загоревшегося автобуса. ЧП произошло днем 27 августа на ул. Богдана Хмельницкого. Инспекторы экипажа ДПС старший лейтенант полиции Роман Лебединский и лейтенант полиции Александр Сергеев около 15.20 обратили внимание на двигавшийся во встречном направлении автобус ЛиАЗ маршрута №90, в моторном отсеке которого произошло возгорание. При помощи включенных проблесковых маячков и громкоговорителей сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус. Инспекторы помогли эвакуировать пассажиров, оцепили место остановки загоревшегося автобуса, вызвали службу спасения.

Если бы сотрудники ГИБДД не увидели огонь вовремя, он бы добрался до расположенных на крыше автобуса газовых баллонов. В этом случае взрыва было бы не избежать. Именно благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников ГИБДД никто не пострадал.

Автоинспекторам Роману Лебединскому и Александру Сергееву вручили Благодарность от губернатора Воронежской области - за добросовестное исполнение служебного долга и высокие показатели в обеспечении безопасности дорожного движения.