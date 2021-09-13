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Происшествия13 сентября 2021 18:21

Житель Воронежской области толкнул собутыльника и тот умер от удара о бетонный пол

Предварительно хозяин избил гостя
Ярослав ИВАНОВ
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Смертью по неосторожности закончился пьяный конфликт в селе Грань Павловского района. Вечером 9 сентября 54-летний мужчина пришел в гости к 39-летнему знакомому. В ходе застолья они повздорили, и хозяин избил гостя, а потом так сильно толкнул его, что тот упал и ударился затылком о бетонный пол. Сожительница нападавшего сообщила о случившемся в полицию и вызвала «скорую», однако мужчина скончался на месте от полученных травм.

На хозяина возбудили уголовное дело по двум статьям - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство по неосторожности.