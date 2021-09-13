Авиарейсы из Воронежа в Казань продлили до конца октября

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авиакомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро» утвердила программу прямых регулярных рейсов по маршруту Казань – Воронеж – Казань. Она продлится до завершения летнего сезона, то есть до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Воронеж» имени Петра I 13 сентября.

Самолетами в этом направлении воронежцы смогут улететь с 22 сентября. Рейсы назначены два раза в неделю – по средам и пятницам.

В пресс-службе воздушной гавани также напомнили, что в последнее воскресенье октября начнет действовать расписание осенне-зимнего периода.

Напомним, летом 2021 года «ЮВТ Аэро» продолжила выполнение регулярных рейсов из Воронежа в Казань с перелетом в Нижневартовск. Пассажиры летали в столицу Татарстана по четвергам и по вторникам.