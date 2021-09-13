Лже-покупатель обуви оформил на воронежца кредит

За 12 сентября четверо жителей Воронежской области стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности более 200 тысяч рублей.

23-летний житель Воронежа хотел продать детскую обувь через интернет. С ним связался якобы «покупатель», который попросил назвать ему номер банковской карты для перечисления оплаты за товар. Но через некоторое время на мобильный телефон мужчины пришло смс-сообщение об одобрении потребительского кредита на его имя и списании зачисленных средств. Он очень удивился, позвонил «покупателю», который заверил его, что оформил кредит на себя, и оснований для беспокойства нет. На следующие звонки он не ответил. В итоге ущерб составил 160 тысяч рублей.

Будьте бдительны, никому не сообщайте данные своих карт и счетов.