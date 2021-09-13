Воронежстат: женщины живут на 11 лет дольше мужчин

Воронежстат подвел итоги за 2020-го по продолжительности жизни у мужчин и женщин в Воронежской области. В среднем, представительницы слабого пола живут на 11 лет дольше и гораздо чаще достигают глубокой старости. Об этом говорится в исследовании структуры.

Так, продолжительность жизни у мужчин в прошлом году составила 66,4 года. При этом у женщин – 77,4 года.

Из жителей региона, которым удалось прожить более 100 лет – 416 женщин и только 93 мужчины.

По данным статистики, в Воронежской области на 1 января число женщин составило 1 млн 248 тыс. Это больше доли мужчин на 190,5 тыс. или 18,5%. На тысячу мужчин в регионе приходится 1180 женщин. В городах женщин проживает больше, чем в сельской местности.

Впрочем, по статистике, мальчиков рождается больше, чем девочек. На 100 новорожденных малышек приходится 105 карапузов. Больше представителей сильного пола и среди молодежи. Соотношение меняется в более старшем возрасте из-за смертности мужчин.