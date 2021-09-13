Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 сентября 2021 12:00

К 13 сентября в Воронежской области скончались еще 18 ковид-пациентов

Обнаружили вирус еще у 465 человек
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 13 сентября региональный оперштаб сообщил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом.

За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались еще 18 пациентов. Всего за пандемию умерли от осложнений коронавируса 5 339 жителей Воронежской области.

За последние сутки еще у 465 человек обнаружили вирус. Всего за пандемию в регионе зарегистрировали 124 615 случаев ковида.

За вчерашний день выписали 257 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 105 694 воронежцев.