К 13 сентября в Воронежской области скончались еще 18 ковид-пациентов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 13 сентября региональный оперштаб сообщил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом.

За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались еще 18 пациентов. Всего за пандемию умерли от осложнений коронавируса 5 339 жителей Воронежской области.

За последние сутки еще у 465 человек обнаружили вирус. Всего за пандемию в регионе зарегистрировали 124 615 случаев ковида.

За вчерашний день выписали 257 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 105 694 воронежцев.