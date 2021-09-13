К 13 сентября в Воронежской области скончались еще 18 ковид-пациентов

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Утром 13 сентября региональный оперштаб сообщил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом.
За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались еще 18 пациентов. Всего за пандемию умерли от осложнений коронавируса 5 339 жителей Воронежской области.
За последние сутки еще у 465 человек обнаружили вирус. Всего за пандемию в регионе зарегистрировали 124 615 случаев ковида.
За вчерашний день выписали 257 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 105 694 воронежцев.