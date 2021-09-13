Водитель и пассажир погибли в опрокинувшейся легковушке в Воронежской области

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 12 сентября примерно в 17:45 в Лискинском районе. На 21 километре автодороги «Лиски - Средний Икорец» «Лада Веста» на скорости слетела в кювет и опрокинулась. Водитель и пассажир погибли на месте. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 13 сентября.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился 46-летний местный житель. Он не справился с управлением. В результате аварии скончался также его ровесник-пассажир, тоже житель Лискинского района.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.