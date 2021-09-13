В Воронеже с утра встало в пробке Остужевское кольцо

Остужевское кольцо пока лучше объезжать, если есть такая возможность. Фото: Яндекс.Пробки

Утром понедельника, 13 сентября, огромная пробка образовалась на кольце на улице Остужева. Из-за ДТП машины там практически не движутся. И такая ситуация длится уже несколько часов. К сожалению, жители левого берега вынуждены мириться с периодически застревающим кольцом, пока поблизости не построят новую дорогу. А случится это еще не скоро.

В то же время сложно проехать по улице Кольцовской по направлению к Девицкому выезду, практически стоит улица Свободы и часть проспекта Труда. Сильно затруднено движение по Московскому проспекту от центрального автовокзала до проспекта Труда.

С другой стороны, остальные дороги Воронежа сейчас практически свободны.