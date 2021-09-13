Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении воронежской судьи о резонансном ДТП на набережной

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил разрешения возбудить уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, в отношении судьи Воронежского облсуда Людмилы Козиевой (ч. 1 ст. 264 УК). Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит его представление 20 сентября.

Речь идет о резонансной аварии, которая произошла в июле 2020 года. Тогда внедорожник судьи врезался в машину местного пенсионера. От удара его выбросило из автомобиля. Однако проведенные по ДТП экспертизы дали противоречивые результаты, жена пострадавшего жаловалась на давление на врачей, в результате уголовное дело не было возбуждено. Бастрыкин в апреле 2021 года раскритиковал воронежских следователей, что оперативно не была сделана третья экспертиза, и материалы забрали в центральный аппарат СКР. Теперь им дали ход.