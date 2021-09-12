Начало новой недели в Воронеже будет теплым

Лето еще задержится с нами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По-летнему теплым будет начало новой рабочей недели в Воронеже и области. В понедельник, 13 сентября, днем будет +25, ночью – 14 градусов выше нуля. Во вторник станет на три градуса прохладнее и может пройти небольшой дождь.

В среду т четверг будет ясная и тихая погода при температуре +18. В темное время суток синоптики обещают около 8 градусов тепла.

Похолодание до 13, а затем 10 градусов придет ближе к концу рабочей недели. В выходные пойдут дожди.