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Общество12 сентября 2021 14:39

В "Дивногорье" до весны закрылся археологический парк

Об этом сообщиви в администрации музея-заповедника
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Администрация музея-заповедника «Дивногорье» сообщила о закрытии для посетителей археологического парка «От кочевий к городам» по техническим причинам. Объект снова станет доступен для гостей только будущей весной. Однако в «Дивногорье», по-прежнему, есть что посмотреть.

- Помимо парка доступны другие объекты и мероприятия. Например, со среды по воскресенье можно посетить небольшую выставку «Коллекция» (в здании музейной гостиницы), макет Маяцкой крепости (на подворье, рядом с кассой). Кроме того, весь сентябрь по выходным проводятся мастер-классы для детей и взрослых — каждый раз разные, - поделились сотрудники заповедника.