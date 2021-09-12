В "Дивногорье" до весны закрылся археологический парк

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Администрация музея-заповедника «Дивногорье» сообщила о закрытии для посетителей археологического парка «От кочевий к городам» по техническим причинам. Объект снова станет доступен для гостей только будущей весной. Однако в «Дивногорье», по-прежнему, есть что посмотреть.

- Помимо парка доступны другие объекты и мероприятия. Например, со среды по воскресенье можно посетить небольшую выставку «Коллекция» (в здании музейной гостиницы), макет Маяцкой крепости (на подворье, рядом с кассой). Кроме того, весь сентябрь по выходным проводятся мастер-классы для детей и взрослых — каждый раз разные, - поделились сотрудники заповедника.