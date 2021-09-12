Тепло поздравил воронежцев с Днем города мэр Вадим Кстенин

Фото с сайта мэрии Воронежа

Сегодня, 12 сентября, в Воронеже отмечают День города. Для горожан и гостей областного центра приготовил интересную и веселую программу, а вечером красочный салют.

Мэр Вадим Кстенин обратился к воронежцам с наилучшими пожеланиями и поблагодарил за участие в развитии города, а также трогательно рассказал, с какими моментами связан для него Воронеж.

– В далеком 1992 году я приехал в Воронеж учиться. Здесь встретил свою любовь, создал семью, остался жить. Здесь родился и вырос мой ребёнок. Помню, как гулял с ним по улицам и паркам Советского района и даже подумать не мог, что однажды стану мэром нашего прекрасного Воронежа.

Это большая честь и огромная ответственность за развитие и будущее города, который стал мне таким родным. Здесь живут замечательные люди, и я очень благодарен всем, кто трудится на благо Воронежа.

Вместе мы сделаем Воронеж ещё краше, лучше и интереснее! С праздником, любимый город! С днем рождения, Воронеж!