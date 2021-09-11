Застрявший под Воронежем атомный реактор сумели отправить на Курскую АЭС

Фото: Курская АЭС Фото: принтскрин видео.

Атомный реактор, находившийся на хранении на площадке в пойме реки Дон, перевезли 10 сентября. В Семилукском районе даже пришлось прекратить на время подачу электроэнергии в населенных пунктах по пути его следования. Время отключения было с восьми часов вечера до полуночи.

В социальных сетях пресс-служба Курской АЭС, для станции которой и предназначен реактор (ВВЭР-ТОИ), также поделились кадрами того, как объемный механизм держит свой путь уже по трассе в Воронежской области.

В апреле и в мае 2021 баржи с энергетическим оборудованием сдались на мель в Семилукском районе Воронежской области. При этом работы по выгрузке технологических узлов, использующихся в энергетической отрасли, проводились без согласования в уполномоченных ведомствах. Тогда даже началось расследование в отношении компании, засыпавшей береговую линию реки Дон песком.

Позже вблизи села Духовое на реке Дон опять же села на мель грузовая баржа с оборудованием, которое предназначено для использования в энергетической промышленности. Тогда ситуацией заинтересовались сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.