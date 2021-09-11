Владимир Путин наградил Орденом Дружбы воронежскую гимнастку Ангелину Мельникову

Ангелина Мельникова недавно стала новым почетным гражданином Воронежа Фото: kremlin.ru

В Екатерининском зале Кремля 11 сентября состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Игр XXXII Олимпиады в Токио. Орден Дружбы от президента России Владимира Путина получила и воронежская гимнастка Ангелина Мельникова.

- На Олимпийских играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской национальной сборной. Позвольте пожелать всем вам успехов. Уверен, что такая целеустремлённость, настроенность на результат, она сохранится и будет реализовываться в будущем, - обратился к спортсменам Владимир Путин.

25 августа депутаты гордумы выбирали новых почетных граждан Воронежа. Высокого звания удостоили олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, которая добилась побед две недели назад на играх в Токио.

Ангелине - 21 год. На Олимпиаде в Японии воронежская гимнастка выиграла золото в командном многоборье и две бронзы - в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. После возвращения из Токио воронежская спортсменка от Сергея Шойгу уже получила медаль «За укрепление боевого содружества». Из федерального и регионального бюджетов Ангелине заплатят призовые - в общей сложности 8,8 миллионов рублей.