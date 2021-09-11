В Воронеже после столкновения отечественных легковушек пострадал 30-летний мужчина

10 сентября примерно в 12:00 в Воронеже у дома №197 по улице 45 Стрелковой Дивизии столкнулись два отечественных легковых автомобиля.

53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21310» ехал по улице 45 Стрелковой Дивизии в сторону улицы Верещагина. При повороте налево он допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Москвич-2141», за рулем которого был 54-летний воронежец.

- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Москвич», 30-летний местный житель, и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 140 ДТП, из них в областном центре – 116, на федеральных трассах - 8, в районах области – 16. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек.