Подвал многоэтажки в Воронеже затопило фекалиями

Подвал дома №16 по улице Березовая Роща затопило фекальными стоками. Все случилась из-за неправильного использования канализации. Возник «механический засор». Но, как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», его уже устранили, проведена прочистка 30 метров труб.

Представители водоканала также обратились к УК с просьбой уделять больше внимания герметичности внутридомовой системы водоотведения, следить за тем, чтобы ревизионные отверстия в подвальных помещениях были закрыты. Это значительно снизит риски засоров на уличной сети и подтопления подвальных помещений.

- 6 сентября, как только мы получили сигнал от собственников, наши специалисты вышли на место и обнаружили, что подтопление подвала дома №16 по улице Березовая Роща стоками происходит из-за засора уличного колодца. Мы сразу направили заявку поставщику ресурса, в чьем ведении находятся уличные канализационные сети и колодец. Напомним, что УК занимается обслуживанием и ремонтом только внутридомовых коммуникаций. В этом МКД они находятся в рабочем состоянии, - подчеркнули в УК «РЭК Центральный».

По сообщению УК, оперативно колодец не очистили от мусора и ила, требование устранить засор направляли несколько раз, а также сообщили о проблеме в управу района.

- К сожалению, пока внешние сети не будут прочищены гидродинамическим способом, ситуация не улучшится. Колодцы, которые находятся рядом с многоквартирными домами, крайне заилены. Их проходимость минимальная. И как только мусор: влажные салфетки, наполнитель для кошачьих туалетов, гигиенические средства, - попадает через унитазы по трубам в колодец, проход забивается, стоки не уходят и возвращаются обратно в подвал дома, - сообщают в УК «РЭК Центральный».