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Общество11 сентября 2021 12:13

Воронежская жилинспекция провела видеоконференцию с региональными УК

На встрече обсудили начало отопительного сезона и переход на электронный документооборот
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже в режиме видеоконференции обсудили с представителями УК ход подготовки к отопительному сезону. Мероприятие организовала Государственная жилищная инспекция региона. В рамках конференции контролирующее ведомство также напомнило о требовании закона о переходе от бумажного к электронному документообороту при организации и осуществления государственного контроля. Новшество вступит в силу с 31 декабря 2023 года, но жилинспекция начала подготовку к переходу заблаговременно.

- К настоящему моменту в АИС ГЖИ создан модуль электронного взаимодействия, соглашения об электронном взаимодействии с инспекцией заключили 99 управляющих компаний, 27 ТСЖ и 62 ресурсоснабжающие организации, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

Пока система работает в пилотном режиме, отметили в ведомстве. До конца 2021 года запланирована его модернизация.