Воронежская жилинспекция провела видеоконференцию с региональными УК

В Воронеже в режиме видеоконференции обсудили с представителями УК ход подготовки к отопительному сезону. Мероприятие организовала Государственная жилищная инспекция региона. В рамках конференции контролирующее ведомство также напомнило о требовании закона о переходе от бумажного к электронному документообороту при организации и осуществления государственного контроля. Новшество вступит в силу с 31 декабря 2023 года, но жилинспекция начала подготовку к переходу заблаговременно.

- К настоящему моменту в АИС ГЖИ создан модуль электронного взаимодействия, соглашения об электронном взаимодействии с инспекцией заключили 99 управляющих компаний, 27 ТСЖ и 62 ресурсоснабжающие организации, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

Пока система работает в пилотном режиме, отметили в ведомстве. До конца 2021 года запланирована его модернизация.