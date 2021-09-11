Воронежские спасатели под звук сирен простились с погибшим министром МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания в Воронеже Фото: принтскрин видео.

10 сентября в 17:30 спасатели всей страны, в том числе и в Воронеже, приняли участие в акции памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Одновременно во всех пожарно-спасательных частях и главных управлениях пожарная техника выстроилась в ряд, включив проблесковые маячки и звуковые сирены в память о Евгении Николаевиче.

Похоронили главу МЧС, генерал-полковника Евгения Зиничева в Петербурге. Он погиб 8 сентября в Красноярском крае, на плато Путорана – пожертвовал собой, спасая поскользнувшегося на леднике оператора Александра Мельника. «Комсомолка» рассказывает, как Северная столица прощалась с министром.

Проститься с генералом 10 сентября в столице пришли тысячи москвичей. Президент России Владимир Путин также прибыл на церемонию прощания с трагически погибшим Евгением Зиничевым