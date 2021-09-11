Железнодорожный переезд на воронежской станции Подклетное отремонтируют

До конца года на Юго-Восточной железной дороге планируют капитально отремонтировать железнодорожный переезд на станции Подклетное Воронежской области.

Там должны заменить резинотехнические настилы, отремонтируют устройства заграждения переездов. Будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, заменены направляющие столбики и нанесена дорожная разметка.

- Систематическое обновление железнодорожных переездов на магистрали, их оборудование современными предупредительными и заградительными устройствами проводятся с целью повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в соцсетях Юго-Восточной железной дороги.