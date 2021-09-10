Воронежский театр кукол начнет сезон на родной сцене

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 октября труппа театра кукол «Шут» вернется в обновленное здание. Напомним, в период пандемии «театральном доме» на проспекте Революции начался капремонт, и когда для театров дали послабления коронавирусных ограничений, артистам кукольного пришлось играть спектакли в Доме актера.

- Мы, наконец-то, имеем возможность пригласить вас на открытие сезона 2021-2022 года, которое пройдет в здании театра кукол на проспекте Революции, 50. Мы покажем первый за долгое время спектакль на нашей родной сцене! Это будет «Шинель» по одноименной пьесе Гоголя. Гостей открытия ждут выставки, экскурсии и другие сюрпризы! – сообщили в театре кукол.