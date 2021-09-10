Первую в сезоне победу воронежскому «Бурану» принес капитан

Андрей Демидов эффектно исполнил решивший судьбу матча буллит. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Последний матч первой в сезоне выездной серии в Нефтекамске сложился для «Бурана» удачно. «Ураганные» и начали игру неплохо. На девятой минуте расторопнее всех на пятачке хозяйских ворот оказался Иван Лисин – 1:0. «Торос» сумел перехватить инициативу. И второй период остался за нефтекамскими хоккеистами. Сочные броски удались на 25 минуте Владиславу Дюкареву и на 30-й – Виталию Каменеву – наш вратарь Захар Виноградов был бессилен – 1:2.

В третьем периоде шла равная игра, но «ураганные» в отличие от хозяев сумели поразить ворота. Подставленная под бросок Эдуарда Насыбуллина клюшка Александра Шепилова поставила неразрешимую задачу перед голкипером «Тороса» Александром Скрынником – 2:2.

Овертайм прошел без голов. Хозяева казались активнее, но «Буран» в концовке имел хороший шанс не доводить дело до буллитов. Но момент был упущен.

В серии буллитов вратари отразили девять бросков из десяти. Решающим стал последний бросок. Его выполнил капитан «Бурана» Андрей Демидов. Он красиво обвел Скрынника и на скорости сам вместе с шайбой влетел в ворота. 3:2 – первая победа «Бурана» в сезоне.

Теперь в активе «ураганных» три очка. «Буран» поднялся на 13 место. 16 сентября «ураганные» проведут свой первый домашний матч в этом сезоне против ХК «Рязань». Игра начнется в 19.00.