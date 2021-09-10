Дон пополнился мальками стерляди

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Алексей Гордеев, совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и председателем Воронежской областной думы Владимиром Нетёсовым с рабочей поездкой посетили Богучарский район.

Они осмотрели районный Дворец культуры «Юбилейный», 1977 года постройки. Его капитально отремонтировали в 2018-2020 годах в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие культуры и туризма», федерального партийного проекта «Единой России» - «Культура малой Родины». Сегодня учреждение включено в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

Затем делегация посетила Центральный городской парк Богучара, где выполняются работы по благоустройству. В настоящее время уже завершены: устройство поливочного водопровода, реконструкция системы освещения парка, выполнены установка урн и скамеек, осуществлены работы по реконструкции покрытия тротуарных дорожек и детской игровой площадки, установлены тренажеры и детское игровое оборудование. В стадии завершения работы по реконструкции чаши фонтана и установке вазонов. После чего Алексей Гордеев, Александр Гусев и Владимир Нетёсов возложили цветы к мемориалу памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

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Далее вице-спикер Госдумы, член высшего совета партии «Единая Россия» Алексей Гордеев встретился с волонтерами в селе Терешково, Богучарского района.

«Мусор на берегах Дона, увы, не единственная проблема. На встречах с экологами и экоактивистами мы неоднократно обсуждали обмеление реки, сокращение ее биоразнообразия, негативное воздействие человека. Все это прямо влияет на экологию и, как следствие, на здоровье людей. Вместе с волонтерами акции «Убери берег Дона» мы выпустили в реку мальков стерляди в селе Терешково Богучарского района», - поделился Алексей Гордеев.

Всего выпустили 35 тысяч рыб. Это не единичное мероприятие: во многих регионах ежегодно проводят выпуск осетровых в рамках федеральной программы «Вода России». Также проходит зарыбление в рамках компенсационных мер: в результате строительства или хозяйственной деятельности предприятия причиняют вред водным биоресурсам, и после возмещают нанесенный ущерб. Однако многие предприниматели, понимая значимость сохранения природных богатств, добровольно финансируют выпуск мальков в реки.

Алексей Гордеев напомнил о том, что стерлядь занесена в Красную книгу России, так как за последние сто лет оказалась на грани исчезновения. Помимо этого популяция занесена в красный список Международного союза охраны природы, а также поименована в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры как находящаяся под угрозой уничтожения. По его словам, мальки, выпущенные в Дон за эти дни, должны остаться в границах Воронежской области. Стерлядь не совершает дальних миграций, и за несколько лет рыба должна сформировать ряд локальных популяций в реке.