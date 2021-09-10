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Происшествия10 сентября 2021 15:45

В Воронеже мужчину, зарезавшего молодого человека во дворе, посадили на 11 лет

Ранее он уже был судим за убийство и разбой
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Место преступления.

Место преступления.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В ночь с 21 на 22 апреля во дворе одного из домов на улице Кривошеина компания мужчин распивала спиртное. Между 47-летним местным жителем и ранее ему не знакомым 27-летним мужчиной возник словесный конфликт. Старший его участник выхватил нож и ударил младшего в грудь. Мужчину успели отвезти в больницу, но там он умер. Удар пришелся прямо в сердце.

Во время следствия выяснили, что зарезавший человека мужчина уже был ранее судим за убийство и разбой. Он признал свою вину, его арестовали. Впрочем, доказательств в отношении рецидивиста и без того было много – в частности, показания свидетелей, результаты судебных экспертиз.

В итоге суд приговорил убийцу к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Пока решение суда в законную силу не вступило.