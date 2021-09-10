В Воронеже мать ребенка заявила, что в детской больнице санитарка выкручивала ей руки и отобрала телефон

Женщина утверждает, что санитарка (на переднем плане) отобрала у нее телефон. Фото: кадр с видео. Фото: Подслушано Россошь, ВКонтакте.

О конфликте, случившемся в Воронежской детской больнице № 2 на улице 45 Стрелковой дивизии, рассказала его участник. Мама, лежащая в этом медучреждении с ребенком, поделилась в соцсетях такой историей:

- Этот случай произошел 8 сентября в 5 боксе инфекционном корпусе. Уложив ребенка спать, пошла в душ в 22.53 (время точно запомнила). Он работает до 23.00, там уже была санитарка и проводила уборку. Я спросила, могу ли искупаться. Она, мягко говоря, послала меня и начала возмущаться, что налили много воды и ей надоело за всеми подтирать лужи. Попросила хотя бы помыть грудь, у меня ребенок на грудном вскармливании, в палате нет горячей воды и целый день я ее протираю влажными салфетками. И мы находимся в инфекционном отделении. Она ответила, что это не ее проблемы, душ закрыт. Я пошла в палату за телефоном, хотела сфотографировать время на часах, которые висят в холле, и показать, что я еще успеваю.

Дальше, по словам женщины, и вовсе началось форменное безобразие:

- Когда я вернулась с телефоном и начала показывать время санитарке, она начала мне выкручивать руки и выбила из рук мобильник. Я, конечно, была в шоке, начала забирать его назад. Но санитарка оказалась сильнее. После этого она начала убегать от меня и всячески толкать и оскорблять. Я попросила у мамочки из другой палаты телефон, чтобы позвонить мужу и вызывать полицию. Видео, на котором сняла, что медработник выбивает у меня телефон и выкручивает руки, сотрудники благополучно удалили. На мобильник, который мне дала другая пациентка, сняла, как санитарка убегает от меня. С моим телефоном. Заявление в полицию написано.

В областном департаменте здравоохранения так прокомментировали конфликт:

- По данному инциденту проводится служебное расследование в инфекционном отделении ОДКБ № 2. Будет рассмотрен вопрос о привлечении его виновников к дисциплинарной ответственности. Администрация ОДКБ №2 приносит пациентке свои извинения за поведение персонала.