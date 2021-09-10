В Воронеже военные опровергли слухи о страшной вспышке дизентерии на полигоне «Погоново»

Военные заверили, что санэпидобстановка на полигоне "Погоново" в норме Фото: с сайта Министерства обороны России.

В Воронеже начали распространяться страшные слухи о вспышке дизентерии на военном полигоне «Погоново» в результате учений «Запад-2021». Ходили разговоры о сотне случаев заболеваний, причем два десятка якобы были тяжелые.

В пресс-службе Западного военного округа сперва не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. А потом дали такой комментарий:

- Письмо по поводу вспышки дезинтерии (оказывается, вот он, источник слухов - ред.) - фейк. В Роспотребнадзоре по Воронежской области заявили, что его никогда не писали. Человек, подписавший документ, в организации не работает. Санэпидобстановка на полигоне Погоново в норме, заболевших нет.

Чуть позже в региональном управлении Роспотребнадзора дали схожую информацию:

- Данные о вспышке дизентерии на военном полигоне в Хохольском районе Воронежской области не соответствуют действительности. Указаний по расследованию случаев инфекционных заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области не выдавалось. Опубликованный документ «О вспышке дизентерии» является фотоколлажем. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области стабильна, случаев дизентерии не зарегистрировано.