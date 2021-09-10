В Воронеже рассказали, какие улицы перекроют на День города

Перекрывать движение будут сразу в нескольких местах, водителям в День города лучше не ехать в центр. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 12 сентября, для обеспечения безопасности празднования Дня города изменится схема дорожного движения в центре города.

С 7.00 11 сентября до 23.00 12 сентября будет запрещена парковка и закрыт въезд на дамбу Чернавского моста.

С 23.00 11 сентября до 3.00 13 сентября нельзя будет припарковаться на улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), площади Ленина, улице Кардашова и проспекту Революции (от Карла Маркса до Феоктистова).

С 00.00 12 сентября до 3.00 13 сентября перекроют движение автотранспорта по улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), площади Ленина, улицам Пятницкого (у дома № 54), Платонова (от Кирова до Станкевича), Чайковского (от Фридриха Энгельса до проспекта Революции), Пушкинской (от Плехановской до проспекта Революции), 20-летия ВЛКСМ (у дома № 59), проспекту Революции (от дома № 18 до дома № 58).

С 20.00 до 22.00 12 сентября будет закрыто движение по Чернавскому мосту (от Степана Разина до Ленинского проспекта), улице Феоктистова (от Фридриха Энгельса до проспекта Революции), проспекту Революции (от Кольцовской до Феоктистова), транспортной развязке Чернавского моста, улицам Цюрупы (между домами по улице Цюрупы, 36 и улицы Степана Разина, 36), Арсенальной (проезд от улицы Сакко и Ванцетти к улице Степана Разина), Малой Манежной (перекресток с улицей Степана Разина), переулку Фабричному, улице Большой Манежной (перекресток с улицей Степана Разина).

С 20.00 до 22.00 12 сентября запретят парковаться на улице Степана Разина (от проспекта Революции до Чернавского моста), а также на Чернавском мосту.

Об изменениях в маршруте общественного транспорта 12 сентября можно узнать здесь.

Напомним, 11 сентября с 9.00 до 18.00 нельзя будет проехать по участку улицы Чернышевского. До утра 14 сентября закрыта парковка в Центральном парке, а с 10 по 12 сентября туда запретят заезжать машинам.