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Общество10 сентября 2021 13:34

В Воронеже на телебашне включат праздничную подсветку на День города

Она будет гореть вечером 12 сентября в течение трех часов
Юрий КОЗЛОВ
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На телебашне будет идти световое шоу с 20.00 до 23.00 12 сентября.

На телебашне будет идти световое шоу с 20.00 до 23.00 12 сентября.

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 12 сентября, в честь 435-летия Воронежа на телевизионной башне в центре города включат праздничную подсветку.

- Световое шоу будет наполнено залпами салютов, яркими переливами и абстрактными образами. В дополнение появятся надписи: «Я ♥ Воронеж», «С днем города», - сообщили в Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ). - Праздничная световая открытка будет гореть 12 сентября с 20.00 до 23.00.

После установки на телебашню светового оборудования различная иллюминация появляется практически на все праздники. Причем ее стараются менять в зависимости от специфики торжества.