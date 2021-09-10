В Воронеже на телебашне включат праздничную подсветку на День города

На телебашне будет идти световое шоу с 20.00 до 23.00 12 сентября. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 12 сентября, в честь 435-летия Воронежа на телевизионной башне в центре города включат праздничную подсветку.

- Световое шоу будет наполнено залпами салютов, яркими переливами и абстрактными образами. В дополнение появятся надписи: «Я ♥ Воронеж», «С днем города», - сообщили в Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ). - Праздничная световая открытка будет гореть 12 сентября с 20.00 до 23.00.

После установки на телебашню светового оборудования различная иллюминация появляется практически на все праздники. Причем ее стараются менять в зависимости от специфики торжества.