В Воронеже из-за семейной ссоры мужчина попал под статью за хранение патронов

За хранение патронов мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участковые приехали разбираться в семейно-бытовом конфликте, а нашли кучу патронов. 33-летний житель дома на улице Черняховского Ленинского района устроил скандал, а потом сильно пожалел об этом. Он уже был судим за кражу. А тут попался не за ругань с близкими, а за хранение боевых, вполне пригодных для стрельбы патронов калибра 5,6 миллиметров. Их в доме обнаружили и изъяли аж 48.

- Мужчина заявил, что хранил патроны в качестве сувенира. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.