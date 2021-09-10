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Общество10 сентября 2021 12:15

В Воронежской области увеличилось число смертей от коронавируса

«Ковид» свел в могилу еще 24 человека
Юрий КОЗЛОВ
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Число заболевших коронавирусом за сутки почти вдвое превысило число выздоровевших.

Число заболевших коронавирусом за сутки почти вдвое превысило число выздоровевших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном оперативном штабе огласили очередные суточные цифры по заболеваниям коронавирусом.

По данным на утро 10 сентября, заразились «ковидом» еще 466 жителей Воронежской области (сутки назад было 464). За все время эпидемии в нашем регионе COVID-19 заболели 123 207 человек.

Выздоровели за сутки 272 наших земляка (на утро 9 сентября было 247). Всего победивших «ковид» жителей Воронежской области стало 104 879.

По-прежнему высока суточная смертность от коронавируса. На утро 10 сентября стало известно об еще 24 умерших (9 сентября их было 21). Всего от «ковида» скончались уже 5 282 жителя Воронежской области.