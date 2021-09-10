В Воронеже мошенники лишили женщину 380 тысяч рублей

В банковском терминале женщина скинула 380 тысяч на "безопасный счет". И только потом поняла, что ее обманули. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

32-летняя жительница Советского района стала очередной жертвой мошенников. Женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником финансовой организации. Он сообщил, что кредитная карта на ее имя готова и ее можно забрать в отделении банка.

Женщина ответила собеседнику, что не обращалась в банк за оформлением кредитки. Тогда аферист заявил, что в этом случае заявку сделали мошенники, которые, скорее всего, уже получили доступ к ее деньгам. Для защиты сбережений мошенники предложил пройти к банковскому терминалу. И перевести деньги на «специальный безопасный счет».

Жительница Советского района в итоге перечислила 380 тысяч рублей на указанные ей два номера мобильных телефонов. Потом аферист больше уже на звонки не отвечал.

- Всего 9 сентября в Воронежской области было десять сообщений о дистанционных мошенничествах и еще четыре – о краже денег с банковских карт. Общий ущерб, нанесенный аферистами, составил более 900 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают не сообщать свои личные данные незнакомцам и тщательно проверять всю информацию, поступающую от них. И уж, конечно, не перечислять никуда свои деньги по их указаниям. А если все-таки стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в полицию. Тем самым вы увеличите шансы найти аферистов по «горячим следам».