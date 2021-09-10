В Воронеже осенью 2021 года вновь пройдет фестиваль для домашних животных Pets Fest Day

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В 2021 году в Воронеже вновь состоится фестиваль для всех желающих с их четвероногими друзьями - Pets Fest Day - при поддержке сети ветеринарных клиник «Здоровье животных». Мы делали яркий репортаж о том, как проходит это мероприятие.

12 сентября на площадке Винзавод (Кольцовская, 24 д) с 14:00 до 18:00 в программе обмен отличным настроением и полезной информацией! Эксклюзивный партнер мероприятия - компания Royal Canin.

Если говорить конкретнее, то на этот раз организаторы PetsFestDay подготовили следующие активности:

- Бесплатные консультации, приемы и мастер-классы от ведущих ветеринарных врачей города;

- Гигиенические стрижки и мастер-класс от грумера;

- Ярмарка для питомцев;

- Фотографы и фотозоны;

- Детская площадка;

- Розыгрыши призов и подарков;

- Развлекательная программа.

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