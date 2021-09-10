В Воронеже осенью 2021 года вновь пройдет фестиваль для домашних животных Pets Fest Day

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В 2021 году в Воронеже вновь состоится фестиваль для всех желающих с их четвероногими друзьями - Pets Fest Day - при поддержке сети ветеринарных клиник «Здоровье животных». Мы делали яркий репортаж о том, как проходит это мероприятие.
12 сентября на площадке Винзавод (Кольцовская, 24 д) с 14:00 до 18:00 в программе обмен отличным настроением и полезной информацией! Эксклюзивный партнер мероприятия - компания Royal Canin.
Если говорить конкретнее, то на этот раз организаторы PetsFestDay подготовили следующие активности:
- Бесплатные консультации, приемы и мастер-классы от ведущих ветеринарных врачей города;
- Гигиенические стрижки и мастер-класс от грумера;
- Ярмарка для питомцев;
- Фотографы и фотозоны;
- Детская площадка;
- Розыгрыши призов и подарков;
- Развлекательная программа.
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