В центре Воронежа на девять часов перекроют улицу

В выходные можно будет проехать далеко не во всех привычных для водителей местах центра Воронежа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 11 сентября, с 9.00 до 18.00 машинам нельзя будет проехать по улице Чернышевского Центрального района. Будет перекрыт участок от ул. Карла Маркса до ул. Софьи Перовской.

- Перекрытие связано с благоустроительными работами, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, что с 10 по 12 сентября запретят движение машин и их парковку на въезде в Центральный парк (на участке улицы Березовая Роща между домами №№ 12 и 14). До 8.00 14 сентября будет закрыта парковка в самом парке. Запреты связаны с проведением фестиваля ландшафтного мастерства «Город-Сад».