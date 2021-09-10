Из Воронежа с конца сентября снова можно будет улететь в Египет

В Египет можно будет улететь из Воронежа двумя авиарейсами. Фото: из архива «КП»

Из воронежского аэропорта скоро снова можно будет улететь на египетские курорты. Об этом сообщили в авиакомпании «Россия».

28 сентября из Воронежа стартует самолет на Хургаду, а 2 октября лайнер отправится в путь до Шарм-эль-Шейха. Летать в Египет будут воздушные суда Boeing 737-800.

Воронежцам, летящим в Египет, необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке с QR-кодом. Его принимают, если после введения второго компонента прошло 14 дней. Либо нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до времени вылета рейса. Кроме того, все пассажиры обязаны заполнить анкету (карточка здоровья) по прибытию в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Напомним, с 11 сентября из Воронежа можно будет улететь в столицу Кыргызстана Бишкек. А в Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные воды теперь можно отправиться на самолете поздней осенью и зимой.