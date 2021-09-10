Под Воронежем сгорел «Ниссан»

В Семилуках машину удалось потушить, в Кантемировском районе - нет. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечер четверга, 9 сентября, оказался несчастливым для двух владельцев машин.

В 18.02 в Семилуках на улице Транспортной загорелся «Nissan X-Trail». Машину тушили восемь работников МЧС, приехавших на двух пожарных машинах. С огнем они справились в 18.15. К тому времени пламя повредило салон, багажник, крылья и бампер иномарки.

А в 21.03 вспыхнула «пятерка» на улице Лесной села Попасное Кантемировского района. «Жигули» приехали тушить четыре специалиста МЧС на одной пожарной машине. Они смогли только предотвратить дальнейшее распространение огня, с этой задачей справились в 21.27. «Пятерка» сгорела полностью.

На обоих пожарах пострадавших не было.