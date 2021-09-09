В Воронеже водителю, сбившему насмерть четырехмесячную малышке в коляске, дали 7 лет колонии

Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал 34-летний водитель, который год назад на ВАЗ-2105 сбил на ул. Ворошилова коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок скончался в реанимации. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону 9 сентября.

Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения и оставление места аварии (п.п. «а», «б» ч.2 ст.264 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 13 августа 2020 года вечером обвиняемый ехал по улице Ворошилова со стороны улицы Матросова в направлении улицы Колесниченко. Он двигался со скоростью, превышающей установленные ограничения. В результате допустил наезд на 4-месячную девочку, находившуюся в коляске, которую вела перед собой ее мать. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Водитель осужден к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Также судом удовлетворен иск о взыскании в пользу матери погибшей девочки компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.